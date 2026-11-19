La publicación analiza las principales fuentes estadísticas disponibles y las dificultades para garantizar su calidad y comparabilidad.

Lugar: Evento virtual, a través de Webex y las plataformas digitales de la CEPAL. Fecha de inicio: 24-11-2026, 9:00 am (hora de Cuba). Fecha de fin: 24-11-2026, 11:00 am (hora de Cuba).

Online/La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta una nueva edición del Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe 2026, dedicada a la migración internacional y sus efectos sobre la evolución demográfica, económica y social de la región.

El informe, elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), examina el aumento y la creciente complejidad de los movimientos migratorios, así como sus consecuencias sobre el tamaño y la estructura de las poblaciones, los mercados laborales y los procesos de inclusión social.

La publicación analiza las principales fuentes estadísticas disponibles y las dificultades para garantizar su calidad y comparabilidad. También estudia el impacto demográfico de la migración mediante un escenario hipotético de saldo migratorio cero desde 1990, además de abordar los factores que impulsan los desplazamientos, los marcos regulatorios y las contribuciones de los migrantes a sus países de origen y destino.

La inauguración contará con José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, mediante un mensaje grabado; Paula Narváez, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y Olivier Najar, economista sénior de la Agencia Francesa de Desarrollo. La presentación estará moderada por Simone Cecchini, director del CELADE.

El encuentro podrá seguirse a través de la transmisión oficial de la CEPAL. También está disponible el registro para participar mediante Webex.

Los periodistas interesados pueden enviar preguntas anticipadamente a conferenciaprensa@cepal.org.