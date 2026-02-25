Miami/La familia Payá Acevedo, la Fundación para la Democracia Panamericana y los promotores de Cuba Decide invitan a la Ceremonia de Develación del Banco en Honor a Oswaldo Payá, que tendrá lugar el sábado 28 de febrero a las 3:00 de la tarde en la Ermita de la Caridad, en Miami. El acto se realiza con motivo del 74 aniversario del natalicio del líder opositor cubano, bajo el lema "La única opción del Pueblo es la Libertad", y busca celebrar su vida y su legado en defensa de los derechos del pueblo cubano.

Oswaldo Payá Sardiñas (La Habana, 1952-2012) fue fundador del Movimiento Cristiano Liberación y principal impulsor del Proyecto Varela, iniciativa ciudadana que recogió miles de firmas para solicitar un referendo sobre libertades fundamentales, amnistía para presos políticos y reformas democráticas en Cuba. En 2002 recibió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia otorgado por el Parlamento Europeo. Su muerte, ocurrida el 22 de julio de 2012 en un accidente automovilístico en el oriente de la Isla, ha sido objeto de denuncias y solicitudes de investigación internacional por parte de su familia y organizaciones de derechos humanos que señalan como principal responsable al régimen cubano.

La ceremonia en la Ermita de la Caridad se concibe como un homenaje de recordación y reafirmación del compromiso con los principios cívicos que marcaron la trayectoria de Payá, convocando a la comunidad cubana dentro y fuera de la Isla a mantener viva su aspiración de libertad y pluralismo político.