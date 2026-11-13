'Charlotte Corday' regresa al Bertolt Brecht con una mirada crítica sobre las revoluciones

La Habana/El Estudio Teatral La Chinche regresa a los escenarios habaneros con Charlotte Corday, un espectáculo unipersonal basado en el poema dramático de la escritora cubana Nara Mansur Cao. La puesta en escena está dirigida por Lizette Silverio Valdés y protagonizada por la actriz Lianet Romero Cardero, quien asume en solitario una propuesta que combina la reflexión política, la poesía y la experimentación teatral.

La obra parte de la figura histórica de Charlotte Corday, la joven francesa que asesinó al revolucionario Jean-Paul Marat en 1793, para establecer un diálogo entre la Revolución Francesa y la Revolución Cubana. A través de un lenguaje que combina la ironía, el absurdo y la confesión íntima, el texto cuestiona las relaciones entre el individuo y el poder, el discurso revolucionario y el lugar de las mujeres en los grandes acontecimientos históricos.

Charlotte Corday. Poema dramático es una de las piezas más reconocidas de Nara Mansur Cao, poeta, dramaturga y crítica teatral cubana residente en Argentina. El texto fue finalista del Premio de Dramaturgia Innovadora de Casa de América, en Madrid, y forma parte de Desdramatizándome. Cuatro poemas para el teatro, libro distinguido con el Premio Nacional de la Crítica Literaria en Cuba en 2011.

La versión del Estudio Teatral La Chinche se estrenó en abril de 2025 y ha tenido varias temporadas en La Habana, además de participar en el Festival Internacional de Teatro de La Habana. El colectivo, vinculado a la Universidad de las Artes, está dirigido por Silverio Valdés, profesora y directora teatral con una larga trayectoria en la formación de actores y en la puesta en escena de dramaturgia cubana contemporánea.

Funciones: 14, 15, 21 y 23 de noviembre, siempre a las 3:00 pm. Las entradas estarán disponibles en la taquilla del teatro desde las 2:00 pm, una hora antes de cada representación.