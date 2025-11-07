Los críticos han destacado que “su obra refleja el espíritu y el ritmo de la tradición cubana, pero lo hace con una paleta explosiva, una forma casi ritual de pintar".

Miami/La galería Futurama presenta del 2 al 7 de diciembre la exposición Chino Art Estudio1: Retrospective, dedicada al artista cubano Héctor Chino Pérez, cuya obra ha cobrado presencia internacional gracias a su estilo audaz, simbólico y profundamente arraigado en la tradición visual cubana. La muestra ofrece un recorrido por sus pinturas y esculturas más reconocidas. ￼

Pérez nació en La Habana y se formó en la escuela de Bellas Artes de San Alejandro. Un dato significativo de su biografía es que sufrió un accidente automovilístico en el que perdió su brazo dominante, lo que lo obligó a reinventarse artísticamente y desarrollar una nueva técnica con la mano contraria, revelando así una voluntad creativa y una resiliencia que se reflejan en su obra. ￼

Los críticos han destacado que “su obra refleja el espíritu y el ritmo de la tradición cubana, pero lo hace con una paleta explosiva, una forma casi ritual de pintar y un diálogo constante con el exilio y el desplazamiento”. En una breve entrevista Pérez ha señalado: “El artista actúa como un conducto. Canalizo sensaciones, emociones e ideas; lo que hago es producir una voz única que vive en el objeto hecho”. ￼

El montaje en Futurama permitirá al público adentrarse en la evolución del artista, desde sus trabajos académicos en Cuba hasta su producción más reciente en la diáspora, fusionando pintura, escultura y diseño de forma transversal. Muchos de los trabajos en exhibición poseen una clara conexión simbólica con la memoria del exilio, la identidad cubana dispersa y la tensión entre tradición y contemporaneidad.

Esta retrospectiva es una excelente oportunidad para acercarse al arte cubano contemporáneo desde Miami, un espacio que continúa siendo puente entre la Isla y su diáspora creativa. La entrada es gratuita.