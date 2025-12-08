Miami/Willy Chirino regresa a los escenarios de Miami con un concierto en formato íntimo en el Flamingo Theater Bar, un espacio que permite la cercanía directa entre el artista y el público. Bajo el título Chirino Íntimo, el músico presentará un repertorio que recorre varias décadas de su carrera, desde sus primeros éxitos hasta temas recientes, en una propuesta que combina interpretación acústica, diálogo con los asistentes y arreglos concebidos para un ambiente reducido.

Chirino, nacido en Pinar del Río en 1947 y llegado a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan, es una de las figuras más influyentes de la música cubana en la diáspora. Con más de 60 discos publicados, un Grammy y una trayectoria que abarca la salsa, el pop latino y la fusión caribeña, su obra forma parte del repertorio esencial de varias generaciones de cubanos dentro y fuera de la Isla. Canciones como Nuestro día (ya viene llegando), Soy guajiro o Medias negras consolidaron su fama en los años 80 y 90, mientras que su producción más reciente mantiene un fuerte vínculo con la memoria del exilio y la reivindicación de las libertades democráticas en Cuba.

Además de su labor como intérprete, Chirino ha sido productor de numerosos artistas latinos y una presencia constante en eventos benéficos y actividades comunitarias en el sur de Florida. Su música es considerada, por muchos cubanos emigrados, la banda sonora de una identidad que ha debido reinventarse lejos de la Isla. Este concierto de fin de año se inscribe en esa tradición de encuentros en los que el artista combina celebración, nostalgia y un sentido explícito de pertenencia.