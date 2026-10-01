Chucho Valdés celebra sus 85 años en Miami

Miami/El pianista, compositor y arreglista cubano Chucho Valdés celebrará sus 85 años con un concierto especial en el Knight Concert Hall de Miami, acompañado por dos figuras destacadas del jazz estadounidense: el saxofonista Joe Lovano y el trompetista y compositor Terence Blanchard. La presentación forma parte de la serie Live at Knight del Arsht Center.

El concierto será además el inicio de la gira Chucho Valdés 85th Birthday Celebration, que posteriormente tendrá presentaciones en otras ciudades estadounidenses. Entre ellas figura Nueva York, donde Valdés llegará los días 16 y 17 de octubre al Rose Theater de Jazz at Lincoln Center.

Fundador y director de Irakere, agrupación decisiva para la renovación del jazz afrocubano desde la década de 1970, Valdés llega a los 85 años con una carrera de más de seis décadas como pianista, compositor, arreglista y director. El Arsht Center destaca en su trayectoria 94 discos como líder, más de 295 composiciones originales y 15 premios Grammy, incluidos siete Latin Grammy. Es además NEA Jazz Master, una de las principales distinciones del jazz en Estados Unidos.

Para la celebración estará acompañado por Joe Lovano, saxofonista ganador de un Grammy que ha trabajado con músicos como Herbie Hancock, Charlie Haden, McCoy Tyner y Bill Frisell, y que ya ha compartido escenario y grabaciones con Valdés. El otro invitado será Terence Blanchard, trompetista, compositor de jazz, ópera y música cinematográfica, ganador de ocho Grammy y dos veces nominado al Oscar por sus bandas sonoras.

⁠Información y entradas en el Arsht Center.