Ciclo de películas: ‘Néstor Almendros’

Barcelona/La Filmoteca de Catalunya dedica un ciclo especial al cineasta y director de fotografía Néstor Almendros, figura fundamental del cine del siglo XX conocido por su exquisita capacidad para trabajar con luz natural y su compromiso ético y visual en el cine europeo y norteamericano. ￼

Nacido en Barcelona en 1930, Almendros pasó parte de su juventud en Cuba tras exiliarse con su familia debido al franquismo, y luego volvió a salir de la Isla escapando de la represión castrista para desarrollar una carrera internacional que lo llevó a colaborar con figuras como Éric Rohmer, François Truffaut y Terrence Malick. Su trabajo en Days of Heaven (1978) le valió el Oscar a la Mejor Fotografía, consolidándolo como uno de los grandes maestros de la luz natural en el cine contemporáneo. ￼

El ciclo propone una retrospectiva amplia que incluye no solo algunas de las películas más representativas en las que Almendros trabajó como director de fotografía —incluyendo títulos del cine francés de la Nouvelle Vague y del cine norteamericano clásico— sino también documentales y piezas experimentales dirigidos por él mismo. Estas obras muestran otra faceta del cineasta: su mirada crítica, humana y comprometida con cuestiones éticas y políticas, especialmente en relación con el exilio, la represión y los derechos humanos. ￼

Durante el ciclo se proyectarán obras varias veces programadas en la Filmoteca, entre ellas Général Idi Amin Dada: Autoportrait (1974) de Barbet Schroeder, La vie devant soi (1977) de Moshé Mizrahi, y clásicos como L’amour l’après-midi (1972) de Éric Rohmer o La Collectionneuse (1966). También hay espacios específicos dedicados a su propio trabajo en cortometrajes, como la sesión Néstor Almendros: del curtmetratge al mite (I y II), donde se podrán ver títulos de sus primeros trabajos en Francia. ￼

Entre los platos fuertes de este ciclo está Nadie escuchaba (1987), un documental que surge del desengaño con la Revolución cubana y recoge testimonios de quienes sufrieron la represión en la Isla. El filme no solo denuncia el silencio internacional ante la censura en Cuba, sino que también revela el conflicto íntimo de un artista dividido entre la patria y la libertad.

Otro momento destacado dentro de la programación será la presentación del documental Mauvaise conduite el 20 de enero, acompañado de una introducción a cargo de la profesora Dúnia Gras Miravet. La película aborda la persecución de disidentes y personas LGBTQ+ en Cuba, reflejando el profundo desengaño de Almendros con el régimen castrista y su compromiso con la denuncia mediante el cine documental. ￼

La Filmoteca de Catalunya invita al público a explorar la obra de Almendros desde sus orígenes documentales, pasando por sus colaboraciones con directores europeos y norteamericanos, hasta su legado como uno de los cinematógrafos más influyentes de la historia del cine. Las proyecciones forman parte de la programación del primer mes de 2026 y están acompañadas por actividades complementarias que contextualizan su obra y su impacto en la cultura cinematográfica contemporánea. ￼