Mérida/La exposición Bajo el cielo presenta una serie de obras en las que el artista cubano Sergio Marrero explora la relación entre realidad, tiempo y memoria desde una mirada contemporánea, con piezas que invitan al espectador a contemplar la posibilidad y la ficción como vectores de sentido.

El trabajo de Marrero ha sido descrito como una propuesta que busca definir el arte desde un espacio donde “casi todo se vuelve posible”, al tiempo que cuestiona las estructuras que dan forma a las experiencias estéticas y cognitivas. Licenciado en escultura por la Academia San Alejandro y en diseño escénico por la Universidad de las Artes, Marrero también ha desarrollado una carrera sólida como profesor y en el circuito del arte contemporáneo cubano e internacional.

La práctica de este creador se caracteriza por un enfoque conceptual que sitúa al arte como un sistema de comprensión de la realidad paralelo a otros saberes —como la ciencia o la filosofía—, pero impregnado de sensibilidad poética. Para él, el arte no solo imita lo que existe, sino que enseña maneras distintas de percibir lo posible y lo imposible. ￼