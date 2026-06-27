Cinco años después del 11J: Memoria, resistencia y libertad

Madrid/Con motivo del quinto aniversario de las históricas protestas ciudadanas del 11 de julio de 2021 en Cuba, tendrá lugar en Madrid el conversatorio “Cinco años después: Memoria, resistencia y libertad”, "un espacio de reflexión, memoria y diálogo sobre el impacto del 11J, la situación de los presos políticos cubanos y los desafíos que continúan enfrentando quienes ejercieron pacíficamente su derecho a la protesta", según sus organizadores.

"Cinco años después de aquellas manifestaciones, este encuentro reunirá a expresos políticos, activistas y defensores de derechos humanos para compartir sus experiencias, analizar las consecuencias de la represión y reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión, la participación ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales", agrega la nota de prensa del evento.

El encuentro, organizado por exiliados cubanos, forma parte de las actividades conmemorativas del V Aniversario del 11J y busca "mantener viva la memoria de una fecha que marcó un antes y un después para la sociedad cubana". Será también una oportunidad para "reflexionar sobre la situación de las personas que continúan privadas de libertad por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales y sobre los retos que enfrenta la sociedad civil cubana dentro y fuera de la Isla".

El conversatorio contará con la conducción de la productora audiovisual y defensora de los derechos humanos Dayana Prieto, quien actualmente reside en Madrid impulsando espacios de diálogo y memoria.

Entre los panelistas invitados participará Javier Larrondo, presidente y fundador de Prisoners Defenders y un referente internacional en la documentación y visibilización de los presos políticos cubanos. También intervendrán destacadas figuras del activismo y la cultura que sufrieron detenciones durante las históricas manifestaciones en La Habana, como la curadora de arte Solveig Font Martínez y el dramaturgo y actor Yunior García Aguilera, ambos residentes en la capital española.

El panel lo completan el activista y cineasta Manuel A. Rodríguez Yong, cuyo testimonio forma parte de la memoria de la represión contra la juventud, y Elías Rizo León, el joven activista radicado en la Comunidad Valenciana que protagonizó una de las imágenes más icónicas del 11J al sostener la bandera cubana sobre una patrulla policial volcada.