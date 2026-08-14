Cinco poetas cubanos a la mesa: ‘La isla en peso’

La cita propone un recorrido por distintas generaciones, sensibilidades y maneras de abordar la experiencia cubana desde la poesía.

Ciudad de México/Cinco voces de la poesía cubana contemporánea se reúnen en Ciudad de México para la lectura Cinco poetas cubanos a la mesa, un encuentro que, bajo el título La isla en peso, contará con la participación de Odette Alonso, Norge Espinosa, Liudmila Quincoses, Erian Peña y Yumier Riquenes.

La cita propone un recorrido por distintas generaciones, sensibilidades y maneras de abordar la experiencia cubana desde la poesía, con autores que han desarrollado su obra tanto dentro como fuera de la Isla. El título escogido para el encuentro remite inevitablemente a La isla en peso, el emblemático poema que Virgilio Piñera escribió en 1943 y que se ha convertido en una referencia fundamental para sucesivas generaciones de escritores cubanos.

Entre los participantes se encuentra Odette Alonso, poeta, narradora y ensayista nacida en Santiago de Cuba y radicada desde hace años en México, donde ha desarrollado una amplia trayectoria literaria. Norge Espinosa, poeta, dramaturgo, crítico y ensayista, es autor de una extensa obra que transita entre la poesía, el teatro y la reflexión sobre la cultura y las identidades sexuales en Cuba.

A ellos se suman Liudmila Quincoses, poeta y promotora cultural nacida en Sancti Spíritus; Erian Peña, poeta, narrador y periodista; y Yumier Riquenes, escritor, editor y promotor cultural nacido en Jiguaní, Granma. El encuentro permitirá escuchar directamente a los cinco autores y establecer un diálogo entre sus diferentes aproximaciones a la Isla, la memoria, la identidad y la experiencia migratoria.