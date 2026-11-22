Entre los audiovisules que se presentarán está ‘Sueños al pairo’, de José Luis Aparicio y Fernando Fraguela, basado en la historial del músico cubano Mike Porcel.

Lugar: Embajada de Noruega, calle 21 #307, entre H e I, Vedado, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 24 de noviembre de 2026, 8:00 pm. Fecha de fin: 26 de noviembre de 2026, 10:00 pm.

La Habana/La Embajada de Noruega en Cuba invita al espacio Cine bajo las estrellas, en esta ocasión con una muestra de cortometrajes cubanos que se celebrará durante tres noches consecutivas en su sede en El Vedado habanero. El programa reúne diez producciones de realizadores de distintas generaciones, con propuestas de ficción y documental.

La primera jornada, el martes 24, incluye Cagüeira, de Orlando Mora Cabrera; La culpa fue de la salamandra, de Yaritza Guirado Alejo; Don't Ask, Don't Tell, de Jazz Martínez-Gamboa, y Sueños al pairo, de José Luis Aparicio y Fernando Fraguela.

El miércoles 25 se proyectarán Vamos a jugar, de Osmanys Sánchez Arañó; Nihil Obstat, de Luis D. Vázquez; Esto no es Regala'o, de Abraham Echevarría Díaz, y Caminar con Lola, de Ariagna Fajardo Nuviola.

La muestra concluirá el jueves 26 con una sesión especial dedicada al cineasta Alejandro Alonso Estrella, que presentará Bahía Honda y La historia se escribe de noche. Esta última aborda los apagones en Cuba y las hogueras que iluminan las calles, mientras una madre relata a su hijo una visión inquietante. La película ha circulado por festivales internacionales, entre ellos Róterdam y Documenta Madrid.

Todas las funciones comenzarán a las 8:00 p. m. La entrada es gratuita hasta completar el aforo y está prohibido el acceso a menores de 18 años.