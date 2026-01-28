El cine cubano llega a la Cineteca Nacional de México

Una muestra de cine cubano tendrá un espacio en la programación de la Cineteca Nacional de México, a partir del 30 de enero de 2026, con un ciclo que revisa algunas de las obras más influyentes de su historia, informa el centro cultura.

La muestra propone un recorrido fundamental de la cinematografía de la Isla, “reconocida por su peso histórico y su aportación estética a la escena latinoamericana” y la incluyen diez programas que reúnen títulos clásicos del cine cubano.

La selección, que fue propuesta por la Embajada de Cuba en México y el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), y curada por la Cinemateca de Cuba, se exhibirá en la sede Xoco, del 30 de enero al 8 de febrero de 2026, con una función diaria.

Entre los filmes que se proyectarán se Memorias del subdesarrollo, Lucía, Soy Cuba y Vampiros en La Habana. Revise otros detalles del programa aquí.