El cine cubano de Miñuca y Fernando Villaverde llega restaurado a Madrid

Las proyecciones en Madrid constituyen una oportunidad para acercarse a una vertiente del cine cubano que se desarrolló al margen de las instituciones oficiales.

Madrid/La Filmoteca Española dedicará dos sesiones especiales a la obra cinematográfica de los realizadores cubanos Miñuca y Fernando Villaverde, los martes 13 y 20 de octubre, como parte de las actividades del Mes del Archivo. Las proyecciones, que tendrán lugar en el Cine Doré de Madrid, permitirán descubrir siete cortometrajes restaurados de esta pareja de cineastas, cuya trayectoria atraviesa el cine cubano de los primeros años de la Revolución, el exilio y la experimentación audiovisual estadounidense.

La primera sesión, el 13 de octubre, estará dedicada a Fernando Villaverde y contará con la presencia de ambos realizadores. Se exhibirán El parque (1963), un documental que retrata la vida cotidiana en el Parque Central de La Habana; Elena (1964), una ficción ambientada en los últimos años de la dictadura de Fulgencio Batista, y A Lady’s Home Journal (1972), una obra experimental realizada en Estados Unidos que explora el universo doméstico y la identidad femenina. La presentación estará moderada por el cineasta y crítico cubano José Luis Aparicio.

El 20 de octubre será el turno de Miñuca Villaverde, con cuatro cortometrajes realizados durante su exilio: To My Father (1973), una emotiva aproximación a la figura de su padre, exiliado en Texas; Blanca Putica. A Girl in Love (1973); Poor Cinderella, Still Ironing Her Husband Shirt (1978), una reflexión sobre los roles de género, y Tent City (1981), documental que registra la vida de los refugiados cubanos del éxodo del Mariel en un campamento improvisado bajo una autopista de Miami.

Miñuca y Fernando Villaverde abandonaron Cuba en 1965, después de sus desencuentros con las autoridades culturales revolucionarias. Su itinerario posterior los llevó por Madrid, París, Texas y Nueva York, donde desarrollaron una producción independiente vinculada al cine experimental y underground. En sus películas aparecen de manera recurrente la intimidad, el cuerpo, las relaciones familiares, la condición femenina y el desarraigo.

Instalados en Barcelona desde el año 2000, los cineastas depositaron posteriormente su archivo en la Filmoteca de Catalunya, institución que ha impulsado la recuperación y digitalización en 4K de sus obras. Este rescate ha permitido que una filmografía durante décadas poco conocida vuelva a circular por festivales y filmotecas internacionales.

Las proyecciones en Madrid constituyen una oportunidad para acercarse a una vertiente del cine cubano que se desarrolló al margen de las instituciones oficiales de la Isla y que ofrece una mirada singular sobre la experiencia del exilio.