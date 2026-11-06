Cine español, rumba cubana y música electrónica se encuentran en El Proyecto

‘La bola negra’ es un drama que entrelaza las vidas de tres hombres en distintas épocas de la historia española.

Lugar: El Proyecto, calle 11 esquina a 14, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 06-11-2026, 8:00 pm. Fecha de fin: 07-11-2026, 2:00 am.

La Habana/El espacio cultural El Proyecto propone una jornada que combinará cine español, documental cubano, rumba y música electrónica, con las proyecciones de La bola negra y Pancho Quinto: sentimiento y tambor, seguidas de un concierto de Tata Güines Jr. y su Piquete, con la participación de Julio Lemuano, y una sesión de DJ Monssen junto a Joe Deep.

La bola negra (2026), dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, es un drama que entrelaza las vidas de tres hombres en distintas épocas de la historia española. Inspirada en una obra inconclusa de Federico García Lorca, la película aborda la sexualidad, el deseo, la memoria y las heridas heredadas de generaciones anteriores.

El largometraje cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes, junto a intérpretes como Penélope Cruz, Lola Dueñas y Glenn Close. El guion fue escrito por los directores en colaboración con el dramaturgo Alberto Conejero.

La programación cinematográfica incluye también Pancho Quinto: sentimiento y tambor, un documental dedicado a la figura de Pancho Quinto, reconocido percusionista cubano y una de las personalidades vinculadas a la renovación de la rumba. Su trayectoria estuvo estrechamente relacionada con el grupo Yoruba Andabo y con la incorporación de nuevas sonoridades a la percusión afrocubana.

Tras las proyecciones, Tata Güines Jr. y su Piquete ofrecerán un concierto de rumba que prolongará el homenaje a las tradiciones musicales de la Isla. La noche concluirá con una sesión de música electrónica a cargo de DJ Monssen y Joe Deep.

Entrada: 500 pesos.