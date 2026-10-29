Cine de terror y música en vivo en El Proyecto

Una noche de cine y música con la proyección de ‘Weapons’, un concierto de Nadie y los Demás y una sesión de DJ.

Lugar: El Proyecto, calle 11 esquina a 14, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 30-10-2026, 7:00 pm. Fecha de fin: 30-10-2026, 11:30 pm.

La Habana/El espacio cultural independiente El Proyecto propone una noche que combina cine de terror, música en vivo y una sesión de DJ, con la proyección de Weapons, un concierto de la agrupación Nadie y los Demás y la participación de Monssen.

La programación comenzará con la exhibición de Weapons (2025), película estadounidense de terror y misterio escrita y dirigida por Zach Cregger. La historia transcurre en una pequeña comunidad donde 17 niños de una misma clase desaparecen misteriosamente durante la noche, todos a la misma hora, dejando a sus familias y vecinos sumidos en el desconcierto.

Protagonizada por Julia Garner, Josh Brolin y Alden Ehrenreich, la cinta combina el suspenso psicológico con elementos sobrenaturales y una narración que reconstruye los acontecimientos desde diferentes perspectivas. Cregger, conocido también por Barbarian (2022), vuelve a utilizar el género de terror para indagar en los miedos colectivos y los secretos que se esconden detrás de una comunidad aparentemente tranquila.

Después de la proyección, a las 9:00 pm, llegará el concierto de Nadie y los Demás. La jornada continuará con una sesión musical a cargo del DJ Monssen.

El Proyecto se ha consolidado como un espacio alternativo para la exhibición cinematográfica y las presentaciones musicales en La Habana. Su programación combina películas de diferentes géneros con conciertos y encuentros que buscan ampliar las opciones culturales fuera de los circuitos institucionales habituales.

Entrada: 500 pesos cubanos.