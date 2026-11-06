Cirenaica Moreira presenta '¡Abrázame si me vuelo!' en Cincinnati

La propuesta de Moreira se desarrolla a través de la fotografía, la performance, los objetos y la escritura.

Cincinnati/La fotógrafa y artista visual cubana Cirenaica Moreira presenta ¡Abrázame si me vuelo! (Hug Me If I Fly Away!), una exposición personal que reúne su trabajo más reciente en The Annex Gallery, en Cincinnati, Ohio. La muestra aborda la memoria, el desarraigo, la intimidad, la pérdida y la inestabilidad de la identidad mediante un lenguaje visual que combina elementos autobiográficos, ficción y simbolismo.

La propuesta de Moreira se desarrolla a través de la fotografía, la performance, los objetos y la escritura, disciplinas que utiliza como formas complementarias de indagación personal. Sus imágenes transforman experiencias íntimas en escenas de fuerte carga simbólica, donde el cuerpo, los recuerdos y las emociones aparecen sometidos a procesos de fragmentación y reconstrucción.

Entre las obras vinculadas a esta etapa se encuentra la serie Imágenes y acciones carentes de sentido, de la que procede la fotografía reproducida en el cartel de la exposición, fechada en 2025. En ella, una figura femenina aparece parcialmente oculta por una composición de flores marchitas, en una imagen que evoca la fragilidad, el paso del tiempo y las relaciones entre el cuerpo y la naturaleza.

Nacida en La Habana en 1969, Moreira se graduó de Actuación en el Instituto Superior de Arte en 1992 y comenzó su trayectoria en las artes visuales dos años después. Su obra, marcada por la autorrepresentación y la exploración del cuerpo femenino, ha transitado de la fotografía hacia la instalación, el video, la escultura y la performance.

La artista ha participado en varias ediciones de la Bienal de La Habana y expuesto en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Múnich y Madrid. Sus fotografías forman parte de colecciones como la del Museum of Fine Arts de Houston.

La exposición podrá visitarse durante el horario habitual de la galería, de miércoles a sábado, entre las 11:30 am y las 4:00 pm.