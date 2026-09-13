‘Cita a ciegas’ con la actriz Blanca Rosa Blanco

Lugar: Sandrell Rivers Theater, 6103 NW 7th Avenue, Miami, Florida 33127. Fecha de inicio: 17-09-2026, 8:30 pm. Fecha de fin: 20-09-2026. Funciones el jueves 17, viernes 18 y sábado 19 a las 8:30 pm; domingo 20 a las 5:00 pm.

Miami/La actriz cubana Blanca Rosa Blanco regresa a las tablas de Miami como invitada en Cita a ciegas, del dramaturgo argentino Mario Diament, una puesta en escena de Antiheroes Project, en colaboración con Fantasy Theatre Factory, bajo la dirección de José Manuel Domínguez. La obra tendrá cuatro funciones consecutivas en el Sandrell Rivers Theater, del 17 al 20 de septiembre.

El montaje reúne sobre el escenario a Blanco, José Manuel Domínguez, Andy Barbosa, Sandra Castillo y Nabilah Fernández. Para Blanco y Domínguez la producción supone, además, un reencuentro personal y profesional: los dos actores cubanos vuelven a compartir las tablas después de casi tres décadas sin verse. Una coincidencia especialmente significativa en una pieza cuyo argumento está atravesado precisamente por los encuentros, las separaciones, el paso del tiempo y las oportunidades que parecían perdidas.

¿Qué hubiera pasado si…? es la pregunta que planea sobre la obra. En la Plaza San Martín de Buenos Aires, un escritor ciego escucha y conversa con varios personajes que aparentemente llevan vidas independientes. Un amor imposible, una huida a Londres, un matrimonio en crisis y decisiones tomadas demasiado tarde comienzan poco a poco a formar parte de un mismo rompecabezas. Un hilo que los personajes desconocen termina conectando sus historias y convirtiendo lo que parecía casual en una reflexión sobre el destino.

Escrita por Mario Diament y estrenada originalmente en 2003, Cita a ciegas está libremente inspirada en el universo literario de Jorge Luis Borges, especialmente en sus juegos con el tiempo, los destinos posibles y los mundos paralelos. El propio Diament explicó que partió de ese universo borgiano para construir una historia de amores, pasiones y encuentros azarosos. Más de dos décadas después de su estreno, la pieza continúa representándose en escenarios de distintos países.

En esta versión, José Manuel Domínguez asume tanto la dirección como uno de los papeles principales. El equipo creativo incluye a Celia Ledón en arte y diseño de vestuario y a Álex Negrón en la producción.