'El clóset de celuloide', un recorrido por la homosexualidad en el cine, se proyecta en La Habana

Lugar: Fundación Ludwig de Cuba, calle 13 #509, 5to piso, entre D y E, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 06-11-2026, 3:00 pm. Fecha de fin: 06-11-2026, 4:30 pm.

La Habana/La Fundación Ludwig de Cuba presenta El clóset de celuloide (The Celluloid Closet, 1995), un documental de los cineastas estadounidenses Rob Epstein y Jeffrey Friedman que examina la representación de la homosexualidad en la historia del cine de Hollywood. La proyección forma parte de las actividades relacionadas con la exposición La historia comienza al final, que se exhibe actualmente en la institución.

Basado en el libro homónimo del historiador y crítico cinematográfico Vito Russo, el documental recorre varias décadas de producción cinematográfica para mostrar cómo los personajes homosexuales fueron retratados mediante estereotipos, insinuaciones, caricaturas o desenlaces trágicos. A través de fragmentos de numerosas películas y entrevistas con actores, directores y guionistas, la obra analiza la influencia de la censura y los prejuicios sociales en la construcción de esas imágenes.

Narrado por Lily Tomlin, el filme incluye testimonios de figuras como Susan Sarandon, Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Shirley MacLaine y Gore Vidal. Estrenado en 1995, se convirtió en una referencia para los estudios sobre cine, diversidad sexual y representación cultural.

La actividad contará con la participación del artista Eduardo Hernández, anfitrión de la muestra La historia comienza al final, quien ofrecerá una visita guiada por la exposición y una charla después de la proyección. El encuentro propone establecer un diálogo entre el documental y las obras expuestas, a partir de las relaciones entre imagen, identidad, memoria y representación.