La obra continúa la exploración poética y filosófica del universo del payaso que caracteriza a la compañía.

Lugar: Sala Hubert de Blanck, Calzada y A, Vedado, La Habana Fecha de inicio: 15-11-2025, 6:00 p.m. (Sábado a las 6:00 p.m. y domingo a las 5:00 p.m.) Fecha de fin: 16-11-2025, 5:50 p.m.

La Habana/El reconocido grupo Teatro Tuyo, de Las Tunas, llega al Festival de Teatro de La Habana 2025 con su más reciente propuesta, Clownpuerta, dirigida por Ernesto Parra, Premio Nacional de Teatro 2021 y uno de los grandes renovadores del arte clown en Cuba.

Con una duración de 50 minutos, la obra continúa la exploración poética y filosófica del universo del payaso que caracteriza a la compañía. En esta ocasión, Parra propone una metáfora sobre los límites, las oportunidades y los umbrales que todos los seres humanos enfrentan a lo largo de la vida. "Cada puerta que se abre es una posibilidad; cada puerta que se cierra, una enseñanza", ha dicho el director al presentar el espectáculo.

Clownpuerta combina gestualidad, humor y lirismo, con una puesta en escena minimalista en la que la música y el cuerpo son los principales lenguajes expresivos. Teatro Tuyo, fundado en 1999, ha logrado consolidar un sello distintivo que lo ha llevado a escenarios de toda Cuba y de varios países de América Latina, defendiendo un clown profundamente humanista, de emociones universales y mensajes éticos.

La obra invita a reflexionar sobre la empatía y la esperanza en tiempos difíciles, sin abandonar la sonrisa ni la ternura que son esencia del grupo. Con esta presentación, Teatro Tuyo reafirma su lugar como uno de los referentes imprescindibles del teatro contemporáneo cubano.