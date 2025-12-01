El filme es un recorrido íntimo y conmovedor que sigue durante diez años la vida de una madre inmigrante en España que cría a sus dos hijos, uno de ellos con autismo.

Madrid/Casa de América proyectará el documental Código Marcos el próximo miércoles 3 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La función forma parte de la programación pública de cine de la institución, con entrada abierta al público. ￼

El filme, dirigido por Patricia Pérez Fernández y Liena Cid, es un recorrido íntimo y conmovedor que sigue durante diez años la vida de una madre inmigrante en España que cría a sus dos hijos, uno de ellos con autismo. A través de imágenes de archivo familiar, la película expone con sensibilidad la experiencia cotidiana de una familia que rehúye estigmas y redefine la idea de “normalidad”. ￼

La proyección de Código Marcos ofrece una reflexión profunda sobre diversidad, neurodivergencia y los retos de la inclusión, en diálogo con un público iberoamericano interesado en los derechos humanos, la discapacidad y las narrativas de migración contemporánea.