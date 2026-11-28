Lugar: Museo Napoleónico. San Miguel 1159, esquina a Ronda, junto a la Universidad de La Habana, La Habana. Fecha de inicio: 7-12-2026. Fecha de fin: 10-12-2026.

La Habana/El Museo Napoleónico de La Habana celebra su 65º aniversario con un coloquio internacional que reunirá a historiadores, museólogos, especialistas en historia del arte, restauradores, archiveros y estudiantes para debatir sobre el legado de Napoleón Bonaparte, las repercusiones de su época en América Latina y el patrimonio que conserva la institución cubana.

Entre los invitados extranjeros figuran Marc Turrel y Patrick Puigmal, vicepresidente y presidente, respectivamente, de la Fundación de los Napoleónicos de Chile. Participarán también los historiadores cubanos Sergio Guerra Vilaboy, Raúl Lombana, Mildred de la Torre Molina, Dolores Guerra López y Edelberto Leiva, entre otros investigadores.

El programa incluye conferencias sobre la presencia napoleónica en los procesos independentistas latinoamericanos, la Revolución Francesa en Martinica, la derrota de las tropas francesas en Haití, la masonería en Cuba y la imagen de Napoleón en el pensamiento de Simón Bolívar. Varias ponencias estarán dedicadas a las colecciones de escultura, armamento y documentos históricos vinculados a la institución.

Fundado en diciembre de 1961, con Natalia Bolívar como primera directora, el Museo Napoleónico debe buena parte de su extraordinario patrimonio a la pasión coleccionista del magnate azucarero Julio Lobo Olavarría, cuyas propiedades fueron nacionalizadas tras la llegada de Fidel Castro al poder.

Sus fondos reúnen alrededor de 8.000 piezas, entre pinturas, grabados, esculturas, mobiliario, uniformes, documentos y libros. Entre sus objetos más emblemáticos figura una mascarilla mortuoria de Napoleón, vinculada a Francesco Antommarchi, último médico del emperador, quien pasó sus últimos años en Santiago de Cuba, donde falleció en 1838.

El museo ocupa la mansión La Dolce Dimora, antigua residencia del político italocubano Orestes Ferrara, construida entre 1926 y 1929 por los arquitectos Evelio Govantes y Félix Cabarrocas e inspirada en los palacios renacentistas florentinos.

El coloquio concluirá el 10 de diciembre con una sesión dedicada al pasado y al futuro de la institución, seguida, a las 2:00 pm, de un recorrido guiado por sus salas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Embajada de Francia en Cuba y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.