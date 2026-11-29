Aurora Pita mantuvo durante toda su vida un estrecho vínculo con sus raíces gallegas y contribuyó a la difusión de la cultura de su tierra natal en la Isla.

Lugar: Palacio del Segundo Cabo. O’Reilly, número 4, esquina a Tacón, Plaza de Armas, Habana Vieja, La Habana. Fecha de inicio: 3-12-2026, 10:00 am. Fecha de fin: 3-12-2026. 1:30 pm.

La Habana/La Cátedra de Cultura Gallega Xosé Neira Vilas de la Universidad de La Habana, presidida por Arantxa Fernández Crespo, organiza la cuarta edición del coloquio Mujeres gallegas en Cuba. Legado y trascendencia, dedicado a rescatar la memoria y las contribuciones de las emigrantes gallegas y sus descendientes a la sociedad y la cultura cubanas.

En esta ocasión, el encuentro rendirá homenaje a la actriz Aurora Pita Alonso (Perlío, Fene, A Coruña, 1936-La Habana, 2021), cuya extensa trayectoria abarcó el teatro, la radio, el cine y la televisión cubanos. Además de su labor interpretativa, Pita mantuvo durante toda su vida un estrecho vínculo con sus raíces gallegas y contribuyó a la difusión de la cultura de su tierra natal en la Isla.

El coloquio dará continuidad también a la recuperación del legado de la escritora, periodista y traductora Anisia Miranda (Ciego de Ávila, 1932-Gres, Pontevedra, 2009), hija de emigrantes gallegos y figura destacada de la literatura infantil cubana.

Junto a su esposo, el escritor Xosé Neira Vilas, Miranda fundó en Buenos Aires, en 1957, la librería y editorial Follas Novas, dedicada a la circulación de la literatura gallega en América. En Cuba fue una de las fundadoras de la revista infantil Zunzún.

La reivindicación de su obra adquiere especial actualidad tras la decisión de la Real Academia Galega de dedicar a Neira Vilas el Día das Letras Galegas de 2027. Autor de Memorias dun neno labrego, el escritor residió durante más de tres décadas en Cuba, donde realizó numerosas investigaciones sobre la historia de la emigración gallega.

La jornada concluirá con la inauguración de la exposición Galegas migrantes (2026), del Consello da Cultura Galega, comisariada por Xiana Vázquez.

Programa: