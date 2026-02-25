El concierto propone un encuentro entre amigos y creadores, en un formato cercano al público, que permitirá recorrer repertorios personales.

Miami/El Clandestino Club de Música acogerá el concierto Amigos, una presentación conjunta de Mike Porcel y Lázaro Horta, el sábado 28 de febrero, con apertura de puertas a las 9:00 de la noche. La velada contará además con la participación especial del artista invitado Carlos Luis.

Mike Porcel, figura emblemática de la trova y la canción cubana contemporánea, ha desarrollado una trayectoria marcada por la experimentación musical y el compromiso artístico. Compositor e intérprete de amplio registro, ha combinado influencias del rock, la música de concierto y la tradición trovadoresca en una obra reconocida tanto dentro como fuera de Cuba. Por su parte, Lázaro Horta se ha destacado como cantautor y pianista, con una carrera que integra sensibilidad poética y una emotiva interpretación de temas propios y del repertorio clásico cubano.

El concierto propone un encuentro entre amigos y creadores, en un formato cercano al público, que permitirá recorrer repertorios personales y posibles colaboraciones sobre el escenario. El cover será de 40 dólares por persona. Las entradas están disponibles a través del sitio web del local.