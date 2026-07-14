Concierto de la Banda Nacional de Conciertos y la Camerata Romeu

La Habana/La Banda Nacional de Conciertos y la Camerata Romeu compartirán escenario el próximo 19 de julio en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, en un programa que reunirá dos de las formaciones más representativas de la música de concierto cubana. La presentación forma parte de la programación cultural de verano de la Oficina del Historiador de la Ciudad y tendrá un precio de entrada de 30 pesos cubanos.

Fundada en 1902, la Banda Nacional de Conciertos es una de las instituciones musicales más antiguas del país. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado un papel esencial en la difusión del repertorio sinfónico para banda, las marchas, la música popular cubana y las obras de compositores nacionales e internacionales. Su labor artística y pedagógica la ha convertido en una referencia dentro del panorama musical de la Isla.

La Camerata Romeu, dirigida por la maestra Zenaida Romeu, es la primera orquesta de cámara integrada exclusivamente por mujeres en Cuba. Desde su creación en 1993 ha desarrollado un amplio repertorio que abarca desde la música barroca hasta la contemporánea, con especial atención a los compositores cubanos y latinoamericanos. La agrupación ha realizado giras internacionales y mantiene una activa labor de promoción de la música de concierto dentro y fuera del país.

El concierto tendrá lugar en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, uno de los espacios con mejor acústica de La Habana y sede habitual de recitales, festivales y temporadas de música clásica. El antiguo templo, ubicado en el corazón del centro histórico habanero, se ha consolidado como uno de los principales escenarios dedicados a la música de cámara y al repertorio sinfónico en la capital cubana.