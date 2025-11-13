Concierto de Boris Larramendi y su banda

Miami/Boris Larramendi, integrante de la mítica banda Habana Abierta, se presentará el club Arte Clandestino de Miami. Sinónimo de rebelión, talento, vitalidad, irreverencia y autenticidad, Larramendi tocará esa noche con los músicos: Nam San Fong, Johan Medina Eduardo Rodriguez Dianela De La Portilla y Daniel Stable.

Intérprete de Allá en Cuba, junto a Amaury Gutiérrez y Luis Bofill, un sencillo con el que aborda la asfixiante situación en la que vive el pueblo cubano, el cantante y compositor cubano entrelaza el tapiz de los géneros tradicionales de la Isla: rumba, guajira, changüí, timba y bolero, con los sonidos del rock, el funk, el jazz y el pop.

Para reservas: Arteclandestinoclubmusica@gmail.com

Dirección: 600 SW 22 Ave, Miami , FL 33135