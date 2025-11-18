Concierto del Cuarteto de Cuerdas Amadeo Roldán

La Habana/El reconocido Cuarteto de Cuerdas Amadeo Roldán ofrecerá un concierto especial este viernes 21 de noviembre en la Sala Gonzalo Roig, uno de los espacios más emblemáticos del Teatro Lírico Nacional. La presentación reunirá a un conjunto que, desde su fundación, se ha consolidado como una de las agrupaciones camerales más sólidas y de mayor rigor técnico dentro del panorama musical cubano.

El cuarteto, adscrito al Centro Nacional de Música de Concierto, lleva el nombre del compositor y pedagogo Amadeo Roldán, figura esencial del vanguardismo musical cubano del siglo XX y pionero en la incorporación de ritmos afrocubanos a la música de concierto. Herederos de esa tradición innovadora, los integrantes del cuarteto han desarrollado un repertorio que combina obras clásicas universales con piezas de compositores cubanos contemporáneos, defendiendo siempre una sonoridad limpia, expresiva y profundamente comprometida con la música de cámara.

A lo largo de su trayectoria, el Cuarteto Amadeo Roldán ha participado en temporadas del Lyceum Mozartiano, festivales nacionales, programas de extensión cultural y ciclos dedicados a la música cubana. Su presencia frecuente en galerías, museos y espacios alternativos ha ampliado el alcance de la música de cámara, acercándola a públicos diversos y convirtiéndola en un vehículo accesible y cercano.

El concierto de este viernes se inscribe en esa línea de diálogo entre tradición y contemporaneidad, una constante que distingue el trabajo del cuarteto y que lo ha llevado a ser invitado habitual en la escena musical habanera. La agrupación, integrada por jóvenes intérpretes con sólida formación académica, privilegia en cada presentación un enfoque interpretativo que combina precisión técnica, sensibilidad y un fuerte sentido de identidad cultural.

La cita promete un recorrido por piezas del repertorio clásico y moderno, en un formato íntimo que permite apreciar la riqueza tímbrica y el entendimiento colectivo que caracteriza al cuarteto. Será una oportunidad para reencontrarse con una de las agrupaciones más consistentes del actual panorama camerístico cubano, cuyo trabajo sigue aportando luz, continuidad y frescura a la música de concierto en la Isla.