Concierto del cuarteto de saxofones Z-Saxos

Lugar: Casa Vitier García Marruz. Calle San Ignacio No. 102, esquina a O’Reilly, La Habana Vieja, La Habana. Fecha de inicio: 18 de julio de 2026, 5:00 p.m. Fecha de fin: 18 de julio de 2026, 6:00 p.m.

La Habana/El cuarteto de saxofones Z-Saxos ofrecerá un concierto el próximo 18 de julio en la Casa Vitier García Marruz, con la participación como invitado del Trío Dulcian. La presentación, prevista para las 5:00 de la tarde, forma parte de la programación musical que desarrolla ese centro cultural habanero y tendrá entrada libre.

Fundado en 2012 por el saxofonista, flautista, clarinetista y pedagogo Javier Zalba, Z-Saxos está integrado por músicos dedicados a explorar las posibilidades del saxofón como instrumento de cámara. Su repertorio abarca obras de compositores cubanos e internacionales, así como arreglos de jazz, música popular y piezas del repertorio clásico, con especial interés en ampliar la literatura escrita para cuarteto de saxofones.

Como agrupación invitada participará el Trío Dulcian, ensamble de cámara especializado en repertorios para instrumentos de viento y conocido por combinar obras del repertorio universal con composiciones y arreglos de autores cubanos. La colaboración entre ambas formaciones propone un recorrido por diferentes estilos y sonoridades dentro de la música de concierto.

Inaugurada en diciembre de 2023 bajo el auspicio de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, la Casa Vitier García Marruz está dedicada a preservar y difundir el legado intelectual y artístico de los escritores Cintio Vitier y Fina García Marruz. Además de custodiar su archivo y biblioteca, el centro desarrolla una programación estable de conciertos, conferencias, exposiciones y presentaciones de libros, con el propósito de promover el diálogo entre la literatura, la música y las artes visuales.