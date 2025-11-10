Concierto de David D Omni

El espectáculo propone una experiencia alternativa y simbólica, donde la energía y la luz se vuelven parte del intercambio artístico con el público.

Miami/El músico cubano David D Omni ofrecerá un concierto especial en el Galindo Art Studio. Reconocido por su estilo experimental y su mezcla de rap, spoken word y música electrónica, David D Omni regresa a los escenarios de Miami con una presentación que combina arte visual, poesía y sonido urbano.

El espectáculo propone una experiencia alternativa y simbólica, donde la energía y la luz se vuelven parte del intercambio artístico con el público. En el espacio íntimo del Galindo Art Studio, el artista interpretará temas nuevos y clásicos de su repertorio, cargados de crítica social, espiritualidad y búsqueda interior.

Una noche única para los seguidores de la escena musical alternativa cubana en Miami, con una fusión de ritmos y discursos que invitan a encender la mente y el cuerpo al compás de la palabra.