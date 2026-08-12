Concierto de David Torrens en Ciudad de México

Ciudad de México/El cantautor cubano David Torrens ofrecerá un concierto en Huerto Roma Verde, en Ciudad de México, un espacio comunitario y cultural de la colonia Roma Sur dedicado a proyectos artísticos, ambientales y de economía solidaria.

Nacido en Guanabacoa, La Habana, Torrens comenzó su relación con la música desde muy joven y formó parte del ambiente creativo de trovadores, músicos y artistas que se desarrolló en ese municipio durante los años 90. Su obra combina elementos de la trova cubana con el pop, el rock, el bolero y sonoridades latinoamericanas, una mezcla que el propio músico ha definido en ocasiones como "rockasón".

México ocupa un lugar especialmente importante en su trayectoria. En 1995 firmó contrato con EMI Music y se trasladó a ese país, donde desarrolló buena parte de su carrera. Su primer álbum, Mi poquita fe, incluyó Sentimientos ajenos, una de las canciones que contribuyeron a popularizarlo tanto en México como en Cuba. Posteriormente publicó Ni de aquí ni de allá y Razones, este último reconocido con un Premio Cubadisco en la categoría de fusión.

El concierto forma parte de la programación cultural de Huerto Roma Verde y cuenta con la colaboración de ExpressArte y La Cuadra. Las reservas pueden realizarse a través del número +529983977286 y el cover es de 500 pesos mexicanos.