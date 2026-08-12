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Concierto de David Torrens en Ciudad de México

Lugar: Huerto Roma Verde, Jalapa 234, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760 Ciudad de México, México.

Fecha de inicio: 13-08-2026, 8:00 pm.

Fecha de fin: 13-08-2026, 10:00 p.m.

Nacido en Guanabacoa, La Habana, Torrens comenzó su relación con la música desde muy joven.
Nacido en Guanabacoa, La Habana, Torrens comenzó su relación con la música desde muy joven.
14ymedio

12 de agosto 2026 - 11:01

Ciudad de México/El cantautor cubano David Torrens ofrecerá un concierto en Huerto Roma Verde, en Ciudad de México, un espacio comunitario y cultural de la colonia Roma Sur dedicado a proyectos artísticos, ambientales y de economía solidaria.  

Nacido en Guanabacoa, La Habana, Torrens comenzó su relación con la música desde muy joven y formó parte del ambiente creativo de trovadores, músicos y artistas que se desarrolló en ese municipio durante los años 90. Su obra combina elementos de la trova cubana con el pop, el rock, el bolero y sonoridades latinoamericanas, una mezcla que el propio músico ha definido en ocasiones como "rockasón". 

México ocupa un lugar especialmente importante en su trayectoria. En 1995 firmó contrato con EMI Music y se trasladó a ese país, donde desarrolló buena parte de su carrera. Su primer álbum, Mi poquita fe, incluyó Sentimientos ajenos, una de las canciones que contribuyeron a popularizarlo tanto en México como en Cuba. Posteriormente publicó Ni de aquí ni de allá y Razones, este último reconocido con un Premio Cubadisco en la categoría de fusión. 

El concierto forma parte de la programación cultural de Huerto Roma Verde y cuenta con la colaboración de ExpressArte y La Cuadra. Las reservas pueden realizarse a través del número +529983977286 y el cover es de 500 pesos mexicanos.

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