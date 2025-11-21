Concierto de David Torrens en Madrid

Madrid/Figura esencial de la tercera generación de la Nueva Trova, David Torrens ha construido una identidad musical única. Su obra mezcla trova con influencias de la música afroamericana, el rock argentino, la música brasileña y los ritmos tradicionales cubanos. Con letras poéticas y una interpretación profundamente emotiva, Torrens ha logrado conectar con un público diverso dentro y fuera de Cuba, consolidándose como una de las voces más singulares de su generación.