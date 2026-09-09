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Concierto de Emilio Ibáñez y William Vivanco en Madrid

Lugar: La Mulata Latina Plaza, Costanilla de San Andrés 16, Centro, 28005 Madrid, España.

Fecha de inicio: 13-09-2026, 7:00 pm.

Fecha de fin: 13-09-2026, 9:00 pm.

El concierto forma parte de una colaboración que ambos músicos han mantenido en la capital española.
El concierto forma parte de una colaboración que ambos músicos han mantenido en la capital española.
14ymedio

09 de septiembre 2026 - 11:44

Madrid/Los cantautores cubanos Emilio Ibáñez y William Vivanco vuelven a compartir escenario en Madrid, esta vez en La Mulata Latina, un espacio ubicado junto a la Plaza de la Paja, en el barrio de La Latina. El concierto forma parte de una colaboración que ambos músicos han mantenido en la capital española: en julio de 2025, por ejemplo, actuaron juntos en el Café Libertad 8, donde presentaron un repertorio marcado por la trova y las sonoridades cubanas.

Vivanco (Santiago de Cuba, 1975) pertenece a una generación de cantautores que renovó la canción cubana mezclando la tradición trovadoresca con reggae, bossa nova, blues, rap y otras influencias. Su primer álbum, Lo tengo to’ pensao (2002), incluyó canciones como Cimarrón, Negra sálvame y Barrio barroco. Después llegaron discos como La isla milagrosa y El mundo está cambia’o, hasta Trece con magia, un proyecto independiente en el que profundizó en las raíces afrocubanas y en los cruces de la música de la Isla con sonoridades brasileñas y españolas.  

Emilio Ibáñez comparte con Vivanco la tradición de la canción de autor. Ambos han convertido sus presentaciones conjuntas en Madrid en un espacio para recorrer sus respectivos repertorios y recuperar la música de Santiago de Cuba. Ibáñez, además, organiza en el propio local La Peña de la Mulata Latina, concebida alrededor de la música, la poesía y las historias de Santiago y otros lugares.  

El concierto del domingo comenzará a las siete de la noche y las entradas tienen un precio de 15 euros.

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