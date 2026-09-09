Concierto de Emilio Ibáñez y William Vivanco en Madrid

Madrid/Los cantautores cubanos Emilio Ibáñez y William Vivanco vuelven a compartir escenario en Madrid, esta vez en La Mulata Latina, un espacio ubicado junto a la Plaza de la Paja, en el barrio de La Latina. El concierto forma parte de una colaboración que ambos músicos han mantenido en la capital española: en julio de 2025, por ejemplo, actuaron juntos en el Café Libertad 8, donde presentaron un repertorio marcado por la trova y las sonoridades cubanas.

Vivanco (Santiago de Cuba, 1975) pertenece a una generación de cantautores que renovó la canción cubana mezclando la tradición trovadoresca con reggae, bossa nova, blues, rap y otras influencias. Su primer álbum, Lo tengo to’ pensao (2002), incluyó canciones como Cimarrón, Negra sálvame y Barrio barroco. Después llegaron discos como La isla milagrosa y El mundo está cambia’o, hasta Trece con magia, un proyecto independiente en el que profundizó en las raíces afrocubanas y en los cruces de la música de la Isla con sonoridades brasileñas y españolas.

Emilio Ibáñez comparte con Vivanco la tradición de la canción de autor. Ambos han convertido sus presentaciones conjuntas en Madrid en un espacio para recorrer sus respectivos repertorios y recuperar la música de Santiago de Cuba. Ibáñez, además, organiza en el propio local La Peña de la Mulata Latina, concebida alrededor de la música, la poesía y las historias de Santiago y otros lugares.

El concierto del domingo comenzará a las siete de la noche y las entradas tienen un precio de 15 euros.