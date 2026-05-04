Concierto ‘Freedom 250’

Miami/En el marco de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, el Artefactus Cultural Project, con el apoyo del National Endowment for the Arts, presenta un concierto que propone un diálogo entre memoria histórica y creación contemporánea. La cita estará protagonizada por el pianista, compositor, arreglista y director musical cubano Rony Cintra, nacido en Santiago de Cuba y formado en la tradición académica de la Isla, donde se graduó con Título de Oro en Composición Musical por la Universidad de las Artes de La Habana.

El programa de Freedom 250 alterna composiciones originales del artista, entre ellas preludios para piano, el segundo movimiento de su Concierto para piano y orquesta y la obra Inmigrante para piano y cuerdas, con piezas emblemáticas del repertorio jazzístico, incluyendo obras de Erroll Garner y Billy Strayhorn. Esta combinación traza un recorrido sonoro que entrelaza la formación clásica de Cintra con las influencias del jazz, en una propuesta que reflexiona sobre identidad, migración y herencia cultural.

El concierto tendrá lugar el sábado 9 de mayo a las 8:30 p.m., con entrada gratuita, en una velada que se perfila como punto de encuentro para públicos diversos interesados en las intersecciones entre la música académica, el jazz y las narrativas contemporáneas de la diáspora cubana.