Concierto de Habana Abierta en Colombia

Bogotá/Kelvis Ochoa, José Luis Medina, Luis Barbería, Vanito Brown, Boris Larramendi y Alejandro Gutiérrez se reunen nuevamente como Habana Abierta para cantar, celebrar y reencontrarse con quienes han hecho parte de su historia. "Será una cita única para volver a recordar tantos momentos compartidos y crear nuevos recuerdos juntos", anuncia la banda en sus redes sociales. "La ilusión de volver a encontrarnos sobre un escenario y compartir canciones con ustedes nos llena el alma. Después de tantos caminos recorridos, regresamos juntos para vivir una noche que promete ser inolvidable", agrega.

Habana Abierta es una influyente agrupación musical cubana formada a mediados de los 90, nacida de las peñas de trovadores en la esquina de 13 y 8 en el Vedado, La Habana. Mezclando rock, funk, hip hop y ritmos tradicionales cubanos, el grupo surgió como la voz sonora de la crisis económica cubana de esa época, consolidándose en España y marcando un hito en la música cubana contemporánea.

Para reservas: aquí