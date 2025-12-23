‘Concierto de Navidad’ en la Catedral de La Habana

La Habana/La Catedral de La Habana acogerá este 25 de diciembre, a las 4:00 p.m., un Concierto de Navidad dedicado a celebrar los 300 años del natalicio de Esteban Salas, una de las figuras fundacionales de la música cubana y el principal exponente del barroco musical en la Isla. Concebido como una cita de carácter patrimonial y espiritual, el concierto invita a reencontrarse con un repertorio que marcó el nacimiento de la tradición musical académica en Cuba, en el entorno simbólico para el que muchas de estas obras fueron creadas.

Esteban Salas nació en La Habana en 1725 y desarrolló la mayor parte de su carrera en Santiago de Cuba, donde ejerció como maestro de capilla de la Catedral. Desde ese cargo impulsó una intensa labor creativa y pedagógica que lo convirtió en el compositor más relevante del siglo XVIII cubano. Autor de villancicos, misas, motetes y obras litúrgicas en latín y español, Salas supo integrar las formas del barroco europeo con giros melódicos y rítmicos propios del contexto criollo, sentando las bases de una identidad musical local. Su legado, rescatado y estudiado en profundidad a partir del siglo XX, es hoy considerado patrimonio esencial de la música colonial latinoamericana.

El concierto contará con la participación del Ensemble Cantabile y el Coro Vox Cordis, agrupaciones especializadas en repertorio coral y sacro, que asumirán la interpretación de piezas asociadas al universo estético de Salas y a la tradición navideña. La propuesta busca no solo conmemorar una efeméride, sino también devolver estas composiciones a un espacio de escucha coherente con su origen, aprovechando la acústica y la carga histórica del templo.

La entrada será libre, lo que refuerza el carácter público y cultural de la iniciativa, pensada tanto para melómanos como para quienes deseen sumar a las celebraciones de fin de año una experiencia artística vinculada a la memoria y la espiritualidad.

Este Concierto de Navidad se inscribe así en una línea de programación que apuesta por la recuperación del patrimonio sonoro cubano y por el diálogo entre historia, música y espacio urbano. A tres siglos de su nacimiento, la obra de Esteban Salas vuelve a escucharse como lo que es: un punto de partida imprescindible para entender la evolución de la música en Cuba y su temprana vocación de mestizaje cultural.