Concierto de Osdalgia en Madrid

Madrid/La cantante cubana Osdalgia Lesmes se presentará en Madrid el próximo domingo 19 de abril con un concierto íntimo que promete una velada cargada de ritmo y cercanía con el público. Reconocida por su potente voz y su capacidad para mezclar géneros tradicionales con sonoridades contemporáneas, la artista llega al escenario del club Elefante Blanco con un repertorio que recorre boleros, son, timba y otros ritmos caribeños, en un formato íntimo que busca recrear la atmósfera de los conciertos en vivo al estilo de los cabarets y peñas musicales.

El espectáculo contará con el acompañamiento de un cuarteto de músicos experimentados, integrado por el pianista Jorge Luis Lagarza (Yoyi), la percusionista Lidia María, el bajista Ernesto Hermida y el baterista Lester Domínguez. Esta formación permitirá a la intérprete desplegar un repertorio versátil, con arreglos que combinan virtuosismo instrumental y una marcada presencia escénica. La propuesta musical apuesta por la interacción con los asistentes, un rasgo distintivo de la carrera de Osdalgia, quien suele convertir cada presentación en una experiencia participativa.

Osdalgia Lesmes es una de las voces más reconocibles de la música popular cubana contemporánea. A lo largo de su trayectoria ha participado en importantes festivales y escenarios dentro y fuera de la Isla, consolidándose como una intérprete capaz de transitar entre la música bailable y el repertorio más intimista. Su estilo se caracteriza por la energía escénica, la improvisación y un repertorio que conecta con el público cubano emigrado, especialmente en ciudades europeas donde la música caribeña mantiene una presencia constante.