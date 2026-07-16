Concierto de Pedro Luis Ferrer en Miami

Miami/El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer regresa a Miami para ofrecer un concierto en el Real Café, uno de los escenarios habituales de sus presentaciones en el sur de Florida. Lo acompañará su hija Lena Ferrer, cantante, guitarrista y percusionista, quien forma parte de su proyecto artístico desde hace años. La complicidad entre ambos sobre el escenario, las armonías vocales y el diálogo entre generaciones se han convertido en uno de los sellos distintivos de sus presentaciones.

Autor de canciones emblemáticas como Inseminación artificial, 100% cubano y Como me gusta hablar español, Pedro Luis Ferrer ha desarrollado una carrera de más de cinco décadas en la que combina la trova, el son y la música campesina con el humor, la ironía y una aguda mirada sobre la realidad cubana. Sus conciertos alternan la interpretación musical con anécdotas y comentarios que convierten cada presentación en un encuentro cercano con el público.