Concierto de Polito Ibáñez

La propuesta artística de Polito Ibañez fusiona los códigos de la trova con elementos del pop y rock, acompañados por letras que exploran el amor y el desarraigo.

Tampa/Polito Ibáñez presenta este concierto en Tampa, una oportunidad para ver al artista cubano en un formato cercano, con repertorio que abarca sus clásicos de la nueva trova así como composiciones más recientes que evidencian su evolución sonora. El show promete una mezcla de sensibilidad acústica, presencia escénica y conexión directa con el público, destacando su condición de autor-intérprete comprometido con la música como vehículo de emoción y reflexión.

La propuesta artística de Polito, como lo llaman sus seguidores, fusiona los códigos de la trova con elementos del pop y rock, acompañados por letras que exploran el amor, el desarraigo, los miedos y las contrariedades de su generación. Entre sus álbumes más destacados figuran Recuento (1993), Para no pensar (2000), por el cual ganó el premio Cubadisco en 2001 en la categoría de rock/producción musical, y Axilas (2003). ￼

En su discografía y trayectoria, Polito Ibáñez ha logrado conectar con una audiencia intergeneracional en Cuba gracias a la sencillez de su guitarra, la profundidad de sus letras y la calidad de su puesta en escena.