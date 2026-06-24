Concierto de Roly Berrío en Madrid

Madrid/Con más de 30 años de carrera musical, Roly Berrío vuelve a Madrid para ofrecer un concierto que combina la riqueza de la canción de autor cubana con su característico despliegue escénico y teatralidad. El trovador villaclareño compartirá un repertorio que viaja por sus temas clásicos y sus más recientes composiciones, marcadas por la fusión de ritmos tradicionales y una energía única en directo.