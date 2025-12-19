Concierto de Vocal Sampling

Vocal Sampling es uno de los conjuntos a cappella más destacados de Cuba y figura entre los grupos pioneros en hacer música exclusivamente con las voces.

La Habana/La agrupación cubana Vocal Sampling se presenta en concierto, ofreciendo una experiencia única de música a cappella, en la que sus seis integrantes recrean con sus voces la riqueza de los ritmos tradicionales y modernos. El espectáculo incluye versiones vocales de temas populares, sones, salsa, rumba y otros estilos, interpretados sin instrumentos, con una técnica que imita percusiones, metales y líneas melódicas completas, todo a través de la voz humana. ￼

Formado en La Habana a fines de los años 80, Vocal Sampling es uno de los conjuntos a cappella más destacados de Cuba y figura entre los grupos pioneros en hacer música exclusivamente con las voces, imitando instrumentos y sonidos habituales de las orquestas tradicionales. Sus miembros se conocieron durante sus estudios musicales en el Instituto Superior de Arte de La Habana. ￼

El repertorio de Vocal Sampling abarca desde clásicos cubanos como El cuarto de Tula y La Negra Tomasa hasta versiones personales de piezas internacionales, siempre con un sello distintivo de armonías vocales complejas, ritmos contagiosos y una ejecución técnica que ha recibido reconocimiento tanto en Cuba como en escenarios internacionales. Su álbum Cambio de Tiempo fue nominado a varios Latin Grammy Awards en 2002, reflejo del impacto y la excelencia artística del grupo. ￼

A lo largo de su trayectoria, Vocal Sampling ha sido celebrado por su originalidad y su capacidad para transportar al público a través de la música sin necesidad de instrumentos externos, confiando únicamente en la fuerza expresiva de la voz humana. ￼