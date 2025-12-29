‘Conciertos de fin de año’ de Lucrecia en Barcelona

Con el lema ‘Cuba en Barcelona’, estos conciertos de fin de año de Lucrecia se presentan como una celebración cultural que trasciende la despedida del calendario.

Barcelona/La cantante cubana Lucrecia ofrecerá dos conciertos de fin de año los días 29 y 30 de diciembre en el Teatre Sarrià de Barcelona, con una propuesta que celebra tres décadas de trayectoria musical dedicadas a la salsa, los boleros y los sones. Estas presentaciones marcan, además, el inicio de su Tour 2026, concebido como un recorrido por los géneros que han definido su carrera y su vínculo permanente con la música popular cubana.

El programa del concierto propone un viaje sonoro por canciones emblemáticas de su repertorio y por piezas que dialogan con la tradición musical de la Isla, en un formato pensado para el encuentro cercano con el público. La voz de Lucrecia, reconocida por su calidez y su fuerza interpretativa, se mueve entre el ritmo bailable de la salsa, la intimidad del bolero y la raíz del son, estableciendo un puente entre memoria, celebración y emoción compartida.

Con el lema Cuba en Barcelona, estos conciertos de fin de año se presentan como una celebración cultural que trasciende la despedida del calendario. La artista convierte el escenario en un espacio de evocación y fiesta, donde la música funciona como un gesto de identidad y de reencuentro para públicos diversos, tanto para la comunidad cubana como para los seguidores de la música latina en la ciudad.

Las funciones en el Teatre Sarrià forman parte de una etapa especial dentro de la carrera de Lucrecia, quien revisita su propio camino artístico mientras proyecta nuevas presentaciones dentro de su gira de 2026. El cierre de año con estos conciertos propone una despedida festiva y a la vez emotiva, marcada por la energía del directo y por la vigencia de un repertorio que dialoga con varias generaciones.

Las entradas para ambos conciertos están disponibles a través del propio Teatre Sarrià.