Las condiciones laborales de los médicos cubanos en Calabria, a debate en un webinar

El debate abordará las características del acuerdo de cooperación sanitaria entre Cuba y las autoridades de Calabria.

Zoom/El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) organiza el webinar Misiones médicas cubanas en Calabria, un encuentro dedicado a analizar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios enviados por el Gobierno de La Habana a esta región del sur de Italia y los mecanismos internacionales disponibles para proteger sus derechos.

El debate abordará las características del acuerdo de cooperación sanitaria entre Cuba y las autoridades de Calabria, así como las condiciones contractuales, salariales y de movilidad de los médicos cubanos. La iniciativa se inscribe en el creciente escrutinio internacional sobre las misiones médicas de la Isla, cuestionadas por organizaciones de derechos humanos debido a las restricciones impuestas a sus integrantes y al control estatal sobre sus remuneraciones.

Participará como ponente Annarella Grimal, periodista e investigadora cubana especializada en las misiones médicas y los mecanismos de exportación de servicios profesionales. Sus investigaciones incluyen las experiencias de los sanitarios cubanos en Angola y Calabria. Entre sus reconocimientos figura una mención de honor en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Javier Valdez.

También intervendrá Maylín Fernández, exjueza profesional en Cuba, abogada y graduada de Derecho por la Universidad Central de Las Villas, quien aportará una perspectiva jurídica sobre las condiciones de contratación y los instrumentos internacionales de protección de los trabajadores.

El encuentro permitirá examinar las implicaciones laborales y de derechos humanos de un modelo de cooperación que el Gobierno cubano presenta como una expresión de solidaridad internacional, mientras sus críticos denuncian prácticas de explotación y limitaciones a las libertades individuales de los profesionales.

La participación requiere inscripción previa a través de Zoom:

⁠Inscribirse en el webinar “Misiones médicas cubanas en Calabria”.