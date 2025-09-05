'El Condominio' en el Teatro Trail de Miami

Miami/Lugar: Teatro Trail

Fecha de inicio: 5-09-2025/ 9:00 pm

Fecha de fin: 28-09-2025/ 5:00 pm

Sinopsis: Una reunión de rutina de la Asociación de Vecinos de un condominio en Miami, terminará convirtiéndose en una batalla campal cuando uno de los propietarios cuente a quien le va a rentar su apartamento. Una comedia con la que pasarás de la risa a la emoción reflexionado sobre los límites de la convivencia humana.

Elenco: Carlos Cruz (Ricardo), Susana Pérez (Charo), Yuliet Cruz (Nuria), Alberto Pujol (Fernando), Rachel Cruz (Maite), Roberto San Martín (Joaquín) y Jeffry Batista (Lucas). Edith Obregón y Luis M. Bangán alternan en los roles de Nuria y Lucas, respectivamente.

Para mayores de 18 años.

Dirección: Teatro Trail, 3715 SW 8th Street, Coral Gables, FL 33134