La muestra incluye obras que revisitan la historia del arte universal desde la parodia y la reinterpretación de personajes y estilos.

Lugar: Biblioteca de La Rioja, Calle la Merced, 1, Logroño, La Rioja. Fecha de inicio: 2 de enero de 2026 Fecha de fin: 4 de febrero de 2026

Logroño/La exposición Conexión Actual reúne una selección de obras del artista cubano Reynerio Tamayo, creadas entre la Isla y La Rioja. La muestra propone un recorrido por la producción pictórica del creador en la que la música funciona como hilo conductor del diálogo con el espectador. Las piezas rinden homenaje a figuras destacadas del universo sonoro internacional y exploran géneros diversos como el jazz, el latin jazz y la música popular cubana, subrayando la riqueza rítmica de formas como la trova tradicional, el bolero, el son, el mambo y la guaracha. ￼

Junto a esta dimensión musical, la muestra también incluye obras que revisitan la historia del arte universal desde la parodia y la reinterpretación de personajes y estilos, así como piezas que hacen referencia al vino y al territorio de La Rioja, lugares afectivos y simbólicos presentes en la vida y el trabajo del artista. ￼

Reynerio Tamayo es un artista cubano polifacético, cuya trayectoria no se limita a la pintura sino que abarca también la escultura, el diseño, el humor gráfico y el dibujo. Su práctica se caracteriza por un virtuosismo técnico y una capacidad singular para apropiarse y subvertir estilos e íconos de la historia del arte, explorando con ironía cuestiones sociales y culturales como el consumismo, la sexualidad, el género, los cultos políticos y los mitos del arte. ￼

La exposición puede visitarse con entrada gratuita en el horario habitual de la Biblioteca de La Rioja: de lunes a viernes con sesiones de mañana y tarde, y fines de semana en horario de mañana y tarde según la programación del espacio. ￼

La muestra invita a explorar la obra de Tamayo desde una perspectiva sensorial y cultural que une colores, ritmos e historias, consolidando su presencia en el mapa del arte contemporáneo.