Originarios de la costa oriental del Mediterráneo, los fenicios destacaron por sus conocimientos de navegación, sus redes mercantiles y la fundación de asentamientos.

Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes, Sala de Audiovisuales del Edificio de Arte Cubano, calle Trocadero, entre Zulueta y Monserrate, La Habana Vieja, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 20-11-2026, 3:00 pm. Fecha de fin: 20-11-2026, 5:00 pm.

La Habana/La conferencia Los fenicios en España. Una historia milenaria, impartida por la máster Liliany Carricarte Peñalver, propone un acercamiento a la presencia de esta antigua civilización mediterránea en la península Ibérica y a su influencia en el desarrollo cultural, económico y comercial de la región.

Originarios de la costa oriental del Mediterráneo, los fenicios destacaron por sus conocimientos de navegación, sus redes mercantiles y la fundación de asentamientos a lo largo de las costas mediterráneas. Su llegada al territorio de la actual España, durante los primeros siglos del primer milenio antes de Cristo, favoreció el intercambio de productos, técnicas y conocimientos con las poblaciones locales.

Entre los principales testimonios de su presencia se encuentran los asentamientos de Gadir, actual Cádiz, y otros enclaves del litoral andaluz. La actividad comercial fenicia contribuyó a la difusión de nuevas técnicas metalúrgicas, la escritura alfabética, la cerámica elaborada con torno y diversas prácticas agrícolas.

La actividad se celebra con la colaboración de la Embajada de España en Cuba, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Museo Nacional de Bellas Artes. Se inscribe en las iniciativas de divulgación de la historia y el patrimonio cultural español que desarrolla la institución habanera.