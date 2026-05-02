Miami/En la conferencia Hablemos de hegemonía. Violencia política, lealtades traicionadas, silencios y deidad única en los orígenes de la revolución castrista, 1953-1961, el doctor Sergio López Rivero reflexionará sobre la relevancia de la construcción, actuación y consolidación del grupo político de Fidel Castro en los orígenes del fenómeno histórico conocido como Revolución cubana. La perspectiva historiográfica del académico contrasta con el Determinismo y el Estructuralismo dominantes en la historiografía tradicional sobre el orígen del régimen político imperante en Cuba desde enero de 1959.

Sergio López Rivero (La Habana, 20 de junio de 1958), fue profesor del Departamento de Historia de Cuba de la Universidad de La Habana durante 15 años. En el año 1991, obtuvo el grado de Doctor en Ciencias Históricas por este centro de estudios. Y en el año 2015, el grado de Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia, España, donde vive exiliado desde hace treinta años.

López Rivero ha publicado varios libros sobre los orígenes del fenómeno histórico conocido como Revolución cubana, entre los que destacan: El viejo traje de la revolución. Identidad colectiva, mito y hegemonía política en Cuba (2007), y La cosecha del patriotismo. Fidel Castro, su grupo político y la emergencia del nacionalismo en la emigración cubana, 1955-1958 (2013).

La conferencia está abierta al público general. Se ruega a los asistentes confirmar su asistencia llamando al (305) 348–1991 o escribiendo al email: ics@fiu.edu