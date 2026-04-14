Conversación entre Ada Ferrer y Mirta Ojito

Coral Gables/La reconocida historiadora cubanoamericana Ada Ferrer sostendrá un diálogo público con la periodista y escritora Mirta Ojito en una velada dedicada a la memoria histórica, la identidad y los vínculos entre Cuba y Estados Unidos. El encuentro, organizado por la librería y centro cultural Books & Books, tendrá lugar el jueves 21 de mayo a las 7:00 de la noche en el Sanctuary of the Arts, en el corazón de Coral Gables. ￼

La conversación girará en torno al más reciente libro de Ferrer, Keeper of My Kin, una obra que explora las raíces familiares y las complejas relaciones raciales y sociales en la historia cubana y caribeña. La autora, profesora de Historia y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York y ganadora del Premio Pulitzer por su libro Cuba: An American History, se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el estudio de la nación cubana desde una perspectiva transnacional y profundamente documentada.

Por su parte, Mirta Ojito, periodista galardonada con el Premio Pulitzer y profesora en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, aportará su mirada como cronista de la experiencia migratoria cubana y del exilio, tema que ha abordado en obras como Finding Mañana. El diálogo entre ambas promete un intercambio enriquecedor entre la investigación histórica y la narrativa periodística, dos miradas complementarias sobre la memoria, la identidad y la diáspora.

El evento forma parte de la programación cultural que busca acercar al público lector a autores de relevancia internacional y fomentar el debate sobre temas históricos y contemporáneos relacionados con Cuba. La actividad incluirá la presentación del libro, una conversación abierta entre las invitadas y un espacio para preguntas del público, en un formato que combina reflexión académica y cercanía con los asistentes.

La entrada es de pago y requiere registro previo, debido al aforo limitado del recinto, una práctica habitual en este tipo de encuentros literarios organizados por Books & Books en la ciudad de Coral Gables.