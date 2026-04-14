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Conversación entre Ada Ferrer y Mirta Ojito

Lugar: Sanctuary of the Arts, 410 Andalusia Ave, Coral Gables, Florida

Fecha de inicio: 21-05-2026

Fecha de fin: 21-05-2026

La conversación girará en torno al más reciente libro de Ferrer, ‘Keeper of My Kin’.
La conversación girará en torno al más reciente libro de Ferrer, ‘Keeper of My Kin’. / 14ymedio
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14 de abril 2026 - 09:28

Coral Gables/La reconocida historiadora cubanoamericana Ada Ferrer sostendrá un diálogo público con la periodista y escritora Mirta Ojito en una velada dedicada a la memoria histórica, la identidad y los vínculos entre Cuba y Estados Unidos. El encuentro, organizado por la librería y centro cultural Books & Books, tendrá lugar el jueves 21 de mayo a las 7:00 de la noche en el Sanctuary of the Arts, en el corazón de Coral Gables. ￼

La conversación girará en torno al más reciente libro de Ferrer, Keeper of My Kin, una obra que explora las raíces familiares y las complejas relaciones raciales y sociales en la historia cubana y caribeña. La autora, profesora de Historia y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York y ganadora del Premio Pulitzer por su libro Cuba: An American History, se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el estudio de la nación cubana desde una perspectiva transnacional y profundamente documentada.

Por su parte, Mirta Ojito, periodista galardonada con el Premio Pulitzer y profesora en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, aportará su mirada como cronista de la experiencia migratoria cubana y del exilio, tema que ha abordado en obras como Finding Mañana. El diálogo entre ambas promete un intercambio enriquecedor entre la investigación histórica y la narrativa periodística, dos miradas complementarias sobre la memoria, la identidad y la diáspora.

El evento forma parte de la programación cultural que busca acercar al público lector a autores de relevancia internacional y fomentar el debate sobre temas históricos y contemporáneos relacionados con Cuba. La actividad incluirá la presentación del libro, una conversación abierta entre las invitadas y un espacio para preguntas del público, en un formato que combina reflexión académica y cercanía con los asistentes.

La entrada es de pago y requiere registro previo, debido al aforo limitado del recinto, una práctica habitual en este tipo de encuentros literarios organizados por Books & Books en la ciudad de Coral Gables. 

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