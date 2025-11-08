‘Todos se van’: conversación con Wendy Guerra

Wendy Guerra ha sido una de las voces cubanas más consistentes en explorar la memoria íntima, el exilio y la identidad.

Miami/La reconocida escritora cubana Wendy Guerra conversará sobre su novela Todos se van junto a la periodista y también escritora Mirta Ojito, dentro del programa ReadingCuban de la Feria del Libro de Miami.

Publicada originalmente en español y traducida a más de una docena de idiomas, Todos se van es una de las obras más emblemáticas de Guerra y un referente de la narrativa cubana contemporánea. Escrita en forma de diario, la novela reconstruye la infancia y adolescencia de una niña en la Cuba de los años 70 y 80, marcada por el control estatal, la ausencia familiar y la pérdida.

Guerra —Premio de la Academia Francesa de Literatura Femenina en 2009— ha sido una de las voces más consistentes en explorar la memoria íntima, el exilio y la identidad. En entrevistas recientes ha señalado que “la escritura fue la única patria posible cuando todas las demás se me cerraron”.

Durante el encuentro, la autora conversará con Ojito sobre la vigencia del libro, la experiencia de escribir desde el exilio y la mirada femenina en la literatura cubana actual. La sesión contará con traducción simultánea al inglés.