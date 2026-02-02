Conversatorio sobre Wifredo Lam

Nueva York/El 4 de febrero, el MoMA de Nueva York acogerá un conversatorio dedicado a la figura y el legado del artista cubano Wifredo Lam, en el contexto de la exposición Wifredo Lam: When I Don’t Sleep, I Dream, inaugurada en noviembre pasado en este influyente museo. El encuentro propone una reflexión crítica sobre la práctica artística de Lam y su perdurable influencia en el arte moderno y contemporáneo, desde una mirada plural y rigurosa.

El diálogo contará con la participación de tres reconocidas voces del pensamiento y la curaduría internacional: Gerardo Mosquera, uno de los principales teóricos del arte latinoamericano; Lowery Stokes Sims, especialista en arte contemporáneo global; y John Yau, poeta y ensayista con una amplia trayectoria crítica. La conversación será moderada por Beverly Adams, curadora de Arte Latinoamericano del MoMA y responsable de la muestra dedicada a Lam.

A lo largo del intercambio se abordarán cuestiones clave de la obra del artista: su diálogo con las vanguardias europeas, la incorporación de imaginarios afrocubanos y caribeños, así como la vigencia de su lenguaje visual en debates actuales sobre identidad, modernidad y descolonización del arte. El conversatorio se presenta como una oportunidad para profundizar en la complejidad de una figura central del siglo XX, cuya obra sigue generando lecturas renovadas.

La charla se realizará en inglés, con entrada gratuita, el martes 4 de febrero a las 18:30 horas. El público podrá asistir de manera presencial o seguir el evento en línea. Las inscripciones están disponibles a través de las plataformas oficiales del MoMA y su cuenta institucional.