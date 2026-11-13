'Cornudo y contento', una comedia de enredos, celos e infidelidades se presenta en La Habana

La puesta recupera el espíritu de la farsa clásica y lo acerca al público contemporáneo mediante una interpretación desenfadada de las relaciones de pareja.

Lugar: Sala Adolfo Llauradó (Casona de Línea), calle Línea, entre D y E, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 14-11-2026, 5:00 pm. Fecha de fin: 29-11-2026, 5:00 pm.

La Habana/El grupo Teatro Aire Frío presenta Cornudo y contento, una comedia de enredos basada en una adaptación del dramaturgo español Alejandro Casona de uno de los relatos de El Decamerón, del escritor italiano Giovanni Boccaccio. La versión y dirección están a cargo de Eduardo Eimil, quien apuesta por el humor, la picardía y las situaciones disparatadas para abordar los celos, la infidelidad y las apariencias.

La historia gira alrededor de Bonifacio, un comerciante que debe ausentarse por motivos de negocios y deja a su esposa Beatriz al cuidado de Narciso, su secretario y hombre de confianza. Lo que ignora es que entre ambos existe una relación amorosa. A partir de esa circunstancia se desencadena una sucesión de engaños, disfraces y malentendidos en los que la astucia termina imponiéndose a la ingenuidad.

La puesta recupera el espíritu de la farsa clásica y lo acerca al público contemporáneo mediante una interpretación desenfadada de las relaciones de pareja. La obra juega con la inversión de papeles, las falsas certezas y las contradicciones de sus personajes, hasta convertir al marido engañado en protagonista de una situación tan absurda como divertida.

El elenco reúne a Gabriela Álvarez, Lili Cordero y Marina Arias en el personaje de Beatriz; Tony Lugones y Eduardo Fernández como Bonifacio; y Tammy Delgado y Angelo Fabán en el papel de Narciso. La temporada cuenta además con la actuación especial de Ernesto Gilz Umpierre, con su popular personaje Yakelín, la Pandemia.

Funciones: sábados 14, 21 y 28, y domingos 15, 22 y 29 de noviembre, siempre a las 5:00 pm. Información al +53 7 8325373.