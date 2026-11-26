Lugar: Nave Oficio de Isla. Avenida del Puerto, esquina a Cuba, La Habana Vieja, La Habana. Fecha de inicio: 28-11-2026, 4:00 pm. Fecha de fin: 28-11-2026, 7:00 pm.

La Habana/La comunidad creativa Nave Oficio de Isla acoge una jornada que combinará la proyección del largometraje Cuando callas, de la joven realizadora cubana Lucía Travieso Herrera, con un concierto de la cantautora y tresera Enid Rosales.

Con apenas 16 años, Travieso presenta su primer largometraje de ficción, realizado de manera independiente y centrado en el abuso sexual en el ámbito familiar. La cineasta asumió, además de la dirección, tareas de escritura del guion, fotografía y montaje.

La joven realizadora cuenta ya con una trayectoria que incluye el cortometraje Deforman, rodado cuando tenía 13 años con la participación de sus compañeros de escuela y seleccionado para competir en la sección de equidad de género del Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao.

Tras la proyección, el público podrá intercambiar con integrantes del elenco y del equipo de realización. La jornada incluye también un debate sobre la violencia durante la adolescencia, con la participación del Centro Nacional de Educación Sexual y el respaldo de Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El apartado musical estará a cargo de Enid Rosales (La Habana, 1985), compositora, intérprete y profesora del Instituto Superior de Arte, cuya labor ha contribuido a ampliar la presencia del tres cubano en la canción de autor. Entre sus producciones discográficas figuran Brisa pasajera, Dentro de mí y La gente del espejo, este último dedicado al público infantil y distinguido con un Premio Cubadisco.

La entrada es libre.